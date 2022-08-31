Сегодня ночью в казанских Дербышках горел магазин «Магнит»

Сегодня в четвертом часу утра казанские пожарные тушили пожар в магазине «Магнит» на углу улиц Мира и Главная в Дербышках.

— Сообщение о пожаре в доме №28 по улице Мира поступило в 3.41, — сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС РФ по РТ. — Горел фасад отдельно стоящего двухэтажного здания размерами 15 на 20 метров. На тушение пожара по номеру 1 бис работали 4 автоцистерны и 12 пожарных.

По данным МЧС, площадь пожара составила 28 квадратных метров. Как пояснили в ведомстве, внутренние помещения огнем затронуты не были, пострадал только вентилируемый фасад здания. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели.