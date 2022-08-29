Ленар Сафин провел первую рабочую встречу с руководством КФУ

Новый руководитель КФУ провел с руководством университета первую рабочую встречу и обозначил первостепенные задачи перед началом нового учебного года, сообщили в пресс-службе вуза.



На повестку Сафин вынес основные вопросы, которые касаются результатов приемной кампании, подготовки университета к образовательному процессу, заселения студентов в общежития КФУ.

Сафин подчеркнул, что для студентов необходимо создать все необходимые условия для учебы, жизни и саморазвития. Ректор распорядился в первую очередь решить проблемы особо нуждающихся.

Он отметил, что университет усилит активность в части решения ряда общих вопросов для всех масштабных вузов, в том числе вопрос нехватки мест в общежитиях.

Фото: kpfu.ru

В этом месяце Сафина постановлением правительства России назначили ректором Казанского федерального университета — на прошлой неделе его официально представили в этом качестве.

По данным источников «Реального времени», глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев займет место Ленара Сафина в Совете Федерации.

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Маргарита Головатенко