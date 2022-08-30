Сбер поздравил жителей Татарстана с Днем республики

На сегодня Татарстан является экономическим драйвером России, а также одним из лучших регионов для людей и бизнеса. Об этом говорится в поздравлении с Днем республики от управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушана Сахбиева.

По его словам, Татарстан принимает активное участие в инновационных и экономически важных проектах.

— Для Сбера это стратегически важный регион, где появляются передовые технологии и сервисы. Совместно мы проводим преобразования в социально-экономической, цифровой, образовательной, медицинской и других отраслях. Все внедряемые инновации, проекты и решения направлены на повышение уровня жизни и благосостояния жителей Татарстана, также делая его точкой притяжения событий, гостей и партнеров, — отметил он.