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Скончался заслуженный строитель Татарстана, почетный строитель России Александр Евдокимов

15:51, 29.08.2022
Скончался заслуженный строитель Татарстана, почетный строитель России Александр Евдокимов
Фото: chelny-biz

Глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Александра Евдокимова, бывшего генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой», заслуженного строителя Татарстана, почетного строителя России, выражает коллектив Группы компаний ТАИФ.

«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В памяти всех, кто знал Александра Сергеевича, он останется настоящим профессионалом своего дела, который всегда добивался высоких результатов, замечательным руководителем и чутким человеком с бескорыстным сердцем. Светлая память об Александре Сергеевиче навсегда в наших сердцах», — говорится в официальном соболезновании от имени Группы.

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