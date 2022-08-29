Скончался заслуженный строитель Татарстана, почетный строитель России Александр Евдокимов
Глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Александра Евдокимова, бывшего генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой», заслуженного строителя Татарстана, почетного строителя России, выражает коллектив Группы компаний ТАИФ.
«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В памяти всех, кто знал Александра Сергеевича, он останется настоящим профессионалом своего дела, который всегда добивался высоких результатов, замечательным руководителем и чутким человеком с бескорыстным сердцем. Светлая память об Александре Сергеевиче навсегда в наших сердцах», — говорится в официальном соболезновании от имени Группы.Общество Татарстан
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