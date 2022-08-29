Владимир Путин поддержал идею создания для мигрантов адаптационных центров в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания для мигрантов адаптационных центров в стране, об этом он заявил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, озвучившим планы создания таких центров.



Баринов предложил начать соответствующую работу, возможно, сразу в нескольких пилотных регионах, на что получил одобрение президента. По его словам, в центрах мигранты смогут узнать о традициях, обычаях и культуре, а также получить поддержку — правовую и психологическую, сообщает ТАСС.

— Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы, — констатировал Владимир Путин.

Во втором квартале 2022 года приток трудовых мигрантов в Россию составил более 3,1 миллиона человек. Это рекордное квартальное значение за последние 6 лет. Наибольшее число мигрантов приехало в Россию на заработки из Узбекистана и Таджикистана — 1,54 млн и 952 тыс. человек соответственно. Также они съезжаются из Киргизии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. Зарегистрированы прибывшие с Украины и из Молдавии.



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Маргарита Головатенко