В Россию прибыло максимальное за шесть лет число трудовых мигрантов

Фото: Дарья Пинегина

Во втором квартале 2022 года приток трудовых мигрантов в Россию составил более 3,1 миллиона человек. Это рекордное квартальное значение за последние 6 лет, выяснила FinExpertiza на основе данных миграционной статистики МВД.

Наибольшее число мигрантов приехало в Россию на заработки из Узбекистана и Таджикистана — 1,54 млн и 952 тыс. человек соответственно. Также они съезжаются из Киргизии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. Зарегистрированы прибывшие с Украины и из Молдавии.

Не стоит забывать, что прибывшие на заработки мигранты являются представителями не только постсоветского пространства, но и западных стран, пусть их и не так много, но все же они также присутствуют, даже из недружественных государств. Наивысшие показатели в этом направлении у уроженцев Сербии, чьих граждан, прибывших в качестве рабочей силы, насчитали около 3,7 тысячи человек. Стоит отметить также Германию (1,7 тыс. человек), Италию (1,6 тыс. человек) и Великобританию (1,2 тыс. человек).

Фото: Дарья Пинегина

Преобладающая часть мигрантов, а именно 1,24 миллиона человек, предпочли обосноваться в наиболее развитых и благоустроенных городах и регионах России, а именно в Москве и Подмосковье. Также они зачастую устраиваются на работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Иркутской и Свердловской областях и других регионах.

Напомним, по итогам января — мая 2022 года в Татарстане зафиксировали миграционный прирост — 2 381 человек. Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Данила Сергеев