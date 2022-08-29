Адель Муллахметов, KazanRing: «У меня в мыслях создание большой сети электрокартинга»

Фото: Максим Платонов

Проектом по созданию сети электрокартинга интересуются пять городов

Директор автодрома KazanRing Адель Муллахметов на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал о планах запустить новый бизнес-проект в масштабах России.

— У меня в мыслях есть создание большой сети электрокартинга. Но за два года проехал 61 ТЦ [по всей России] — потому что проект может существовать только в формате ТЦ, но далеко не все отвечают необходимым критериям для окупаемости проекта электрокартинга. Хотя желание развивать проект за пределами Татарстана есть, — признался директор автодрома KazanRing.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, на данный момент идут переговоры по реализации проекта с представителями пяти городов.

— У них есть большое желание, но пока не все получается. Большое влияние оказывает даже курс евро, — подчеркнул Адель Муллахметов.



«В Казани есть картинг-клубы, но не того уровня»

Сейчас в Татарстане всего шесть картодромов, в то время как в других странах таких площадок в разы больше, добавил в ходе беседы директор автодрома.

— В Казани есть картинг-клубы, но не того уровня. Где-то подвальные помещения, например. В плане популяризации они должны быть в каждом городе, — отметил Муллахметов, — Какая-никакая должна быть трасса и картинг-клуб. У нас существует и проблема нехватки кадров, ребят и тренеров. Раньше у нас была программа на 100 картинг-клубов на всю республику. Но кадров не было, возможности и техника были, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, для развития картинга в Татарстане нужен пробивной человек и система, которые будут работать иначе. Однако даже в этом случае есть риски, так как это затратные проекты и они могут не окупиться.

Дарья Пинегина