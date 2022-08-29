Кавер-группе Jast brass заплатят 330 тысяч рублей за выступление на Дне республики в Елабуге

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Выступление кавер-группы Jast brass на праздничном концерте ко Дню республики и города в Елабуге оценили в 330 тысяч рублей, выяснило «Реальное время». Такую сумму им заплатят из муниципального бюджета.

Jast brass выступит в Елабуге 30 августа. Начало из концертной программы запланировано на 19:00.

Кроме Jast brass в Елабуге на концерте, посвященном Дню республики, выступит группа Dabro. Праздничные мероприятия пройдут на Шишкинских прудах.

кадр видео

Напомним, Татарстан отпразднует День республики 30 августа. Это день в республике объявлен выходным. Торжества пройдут во всех городах и районах Татарстана.

В Казани на праздничном концерте 30 августа выступят группа Uma2rman и Филюс Кагиров. Хедлайнером также стал 16-летни певец Ваня Дмитриенко, который получил за свое выступление 1,4 миллиона рублей. Полная праздничная программа мероприятий в Казани — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина