МЧС: дымка над Татарстаном — частицы гари от лесных пожаров

В средней тропосфере над Татарстаном наблюдаются слабые западные потоки ветра, которые переносят частицы гари от лесных пожаров, действующих в Нижегородской области и Марий Эл, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



— На метеорологических станциях эта дымка не отмечается, превышения уровня ПДК нет. К неблагоприятным или опасным погодным явлениям не относится, — объяснили в пресс-службе.

На прошлой неделе аэромобильная группа (АМГ) Главного управления МЧС России по Татарстану прибыла в Нижегородскую область, чтобы совместно с группой МЧС России бороться с природным пожаром на территории Михайловского лесничества городского округа Воротынский.

Фото: realnoevremya.ru

Правительство России на днях утвердило создание комиссии по ликвидации лесных пожаров. Предполагается, что она будет координировать работу по борьбе со стихией в регионах центральной части страны.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что порядка 90% пожаров связано с безответственным поведением людей. Также большое значение имеют погодные условия. Наиболее благоприятные для распространения пожаров — длительный период отсутствия осадков и высокие температуры. Из-за этого появляется много сухой травы на полях, а почва в лесах становится сухой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко