МЧС: дымка над Татарстаном — частицы гари от лесных пожаров
В средней тропосфере над Татарстаном наблюдаются слабые западные потоки ветра, которые переносят частицы гари от лесных пожаров, действующих в Нижегородской области и Марий Эл, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
— На метеорологических станциях эта дымка не отмечается, превышения уровня ПДК нет. К неблагоприятным или опасным погодным явлениям не относится, — объяснили в пресс-службе.
На прошлой неделе аэромобильная группа (АМГ) Главного управления МЧС России по Татарстану прибыла в Нижегородскую область, чтобы совместно с группой МЧС России бороться с природным пожаром на территории Михайловского лесничества городского округа Воротынский.
Правительство России на днях утвердило создание комиссии по ликвидации лесных пожаров. Предполагается, что она будет координировать работу по борьбе со стихией в регионах центральной части страны.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что порядка 90% пожаров связано с безответственным поведением людей. Также большое значение имеют погодные условия. Наиболее благоприятные для распространения пожаров — длительный период отсутствия осадков и высокие температуры. Из-за этого появляется много сухой травы на полях, а почва в лесах становится сухой.
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