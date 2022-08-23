В России создали правительственную комиссию по ликвидации лесных пожаров

Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

Правительство России утвердило создание комиссии по ликвидации лесных пожаров. Предполагается, что она будет координировать работу по борьбе со стихией в регионах центральной части страны, сказано на сайте кабмина.



Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров в субъектах. Первое заседание правительственной комиссии запланировано на 23 августа.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану (архив)

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что порядка 90% пожаров связано с безответственным поведением людей. Также большое значение имеют погодные условия: наиболее благоприятные для распространения пожаров — длительный период отсутствия осадков и высокие температуры. Из-за этого появляется много сухой травы на полях, а почва в лесах становится сухой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко