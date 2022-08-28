В России выявили 46 857 случаев заболевания COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 46 857 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 2 340 человек. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 405 923, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 28 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 28 223 человека. Всего вылечившихся — 18 495 961.

За сутки коронавирус унес жизни 83 россиян. Всего от инфекции скончались 384 083 человека.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко