«РИА Новости»: Алла Пугачева давно вернулась в Россию

Певица Алла Пугачева давно вернулась в Россию, но концерты пока не планируются. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на концертного директора артистки.

Также сегодня дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с Пугачевой, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.

Напомним, в марте Алла Пугачева вместе со своей семьей покинула Россию и на протяжении нескольких месяцев жила в Израиле. Многие связывали ее отъезд с началом проведения специальной военной операции на Украине, но сама певица заявила, что лишь взяла отпуск.

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Максим Кокунин