Работы по благоустройству общественных пространств Татарстана выполнены на 30%

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов заявил, что работы по благоустройству 65 общественных пространств региона в рамках федеральных и республиканских программ на этот год выполнены на 30%. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

По его словам, в рамках республиканских программ также строятся шесть крытых футбольных манежей (работы выполнены на 35%), четыре универсальные спортивные площадки и одна блочно-модульная лыжная база (86%). Сданы спортивные площадки в Казани и Сармановском районе, а также лыжная база в Камско-Устьинском районе. Замминистра также добавил, что на данный момент уже выполнены на 50% работы по строительству шести детских оздоровительных лагерей.

Фото: Максим Платонов

23 июня был опубликован список общественных пространств Казани, которые, по мнению жителей, должны быть благоустроены в 2023 году в приоритетном порядке. Их определили по итогам всероссийского голосования, проводимого по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая во всех регионах России.

В перечень вошли 27 общественных пространств Казани. «Реальное время» публикует список объектов.

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Максим Кокунин