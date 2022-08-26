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Российские посольства приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

20:24, 26.08.2022
Российские посольства приостановили выдачу биометрических загранпаспортов
Фото: pixabay.com

Посольства России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции и Эстонии приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия по техническим причинам, сообщает РБК.

Выдачу паспортов приостановили на неопределенный срок. В Германии не будут оформлять их с 29 августа, в остальных странах — с 26-го. В посольстве Турции отметили, что выдача приостановлена «до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации».

Загранпаспорта нового образца содержат биометрические параметры владельцев. В паспорте есть чип с цветной фотографией и изображением отпечатка пальцев и др. В России такие паспорта выдают с 2006 года.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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