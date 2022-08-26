В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий для производителей самолетов
В Татарстане утвердили порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса, производящим на территории региона стратегическую и специальную авиационную технику — самолеты.
Порядок предоставления субсидий утвержден с целью возмещения части затрат, связанных с производством продукции, сказано в постановлении, подписанном премьер-министром Алексеем Песошиным.
Контроль за исполнением постановления возложен на Минпромторг Татарстана. Оно вступает в силу 1 января 2023 года.
В Казани самолеты производит Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Вице-премьер России Юрий Борисов в марте сообщал, что завод сможет производить 10 Ту-214 в год.
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