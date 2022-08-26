«Рубин» арендовал нападающего Кирилла Моисеева

Казанский футбольный клуб «Рубин» арендовал до конца сезона 2022/23 нападающего Кирилла Моисеева. Права на 18-летнего игрока принадлежат «Ростову», сообщает пресс-служба команды.

Стоит отметить, что Моисеев родился 28 мая 2004 года в поселке Октябрьском во Владимирской области и выступал за «Торпедо» (Владимир) и молодежку «Ростова».

Фото: flickr.com

Вчера футбольные клубы «Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе в шотландский клуб 23-летнего полузащитника Сеада Хакшабановича.

Хакшабанович пришел в «Рубин» в мае 2021 года из шведского «Норчепинга», подписав пятилетний контракт. Он сыграл за «Рубин» 23 матча, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, Хакшабанович приостановил контракт с казанским клубом.



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Максим Кокунин