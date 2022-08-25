Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович перешел в «Селтик»

Футбольные клубы «Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе в шотландский клуб 23-летнего полузащитника Сеада Хакшабановича, сообщает пресс-служба ФК.

Хакшабанович пришел в «Рубин» в мае 2021 года из шведского «Норчепинга», подписав пятилетний контракт. Он сыграл за «Рубин» 23 матча, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, Хакшабанович приостановил контракт с казанским клубом.

Фото: ФК «Рубин»

20 августа бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов заявил о готовности вернуться в казанский клуб «Рубин». Спортсмен покинул медийный клуб «На Спорте».

Тарасов обратился к главному тренеру команды Леониду Слуцкому:

— Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, но я в принципе тоже подхожу под эту категорию. Чуть потренироваться — и готов помочь «Рубину» выйти в РПЛ, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин