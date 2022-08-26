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Минниханов наградил Сергея Чемезова орденом «Дуслык»

08:15, 26.08.2022
Минниханов наградил Сергея Чемезова орденом «Дуслык»
Фото: kremlin.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова орденом «Дуслык». Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

Согласно документу, награда вручается за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие промышленного потенциала Республики Татарстан.

Фото: ru.wikipedia.org

27 мая президент Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» музыканта Александра Розенбаума.

— Вручил Александру Яковлевичу Розенбауму орден «Дуслык»! Татарстанцы очень любят творчество этого талантливого музыканта! — написал президент в своем telegram-канале.

Также вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество». Лавров поблагодарил главу республики за активную работу по укреплению международных связей, в особенности по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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