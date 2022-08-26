Минниханов наградил Сергея Чемезова орденом «Дуслык»
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова орденом «Дуслык». Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
Согласно документу, награда вручается за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие промышленного потенциала Республики Татарстан.
27 мая президент Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» музыканта Александра Розенбаума.
— Вручил Александру Яковлевичу Розенбауму орден «Дуслык»! Татарстанцы очень любят творчество этого талантливого музыканта! — написал президент в своем telegram-канале.
Также вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество». Лавров поблагодарил главу республики за активную работу по укреплению международных связей, в особенности по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым