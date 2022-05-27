Минниханов наградил Александра Розенбаума орденом «Дуслык»
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил музыканта Александра Розенбаума орденом «Дуслык», об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
— Вручил Александру Яковлевичу Розенбауму орден «Дуслык»! Татарстанцы очень любят творчество этого талантливого музыканта! — сказал президент республики.
В марте Минниханов наградил орденом «Дуслык» олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Казани Камилу Валиеву. Он отметил, что профессиональные успехи фигуристки являются отличным примером для начинающих спортсменов.
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