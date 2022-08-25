Сергей Лавров вручил Рустаму Минниханову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество». Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.



Министр поблагодарил главу республики за активную работу по укреплению международных связей, в особенности по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».



Они также обсудили ряд вопросов, касающихся реализации совместных проектов взаимодействия республики как одного из регионов России с международными партнерами. Кроме того, были затронуты темы укрепления взаимовыгодных отношений со странами исламского мира.

В июле в Казани председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вручил Рустаму Минниханову памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР» и одноименную памятную монету. Во время встречи они обсудили вопросы социально-экономического развития республики, взаимодействие с татарстанским отделением КПРФ, в том числе в вопросах сохранения советского наследия, и ряд других актуальных тем.



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Максим Кокунин