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Сергей Лавров вручил Рустаму Минниханову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество»

13:46, 25.08.2022 1
Сергей Лавров вручил Рустаму Минниханову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество»
Фото: tatarstan.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество». Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Министр поблагодарил главу республики за активную работу по укреплению международных связей, в особенности по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Они также обсудили ряд вопросов, касающихся реализации совместных проектов взаимодействия республики как одного из регионов России с международными партнерами. Кроме того, были затронуты темы укрепления взаимовыгодных отношений со странами исламского мира.

В июле в Казани председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вручил Рустаму Минниханову памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР» и одноименную памятную монету. Во время встречи они обсудили вопросы социально-экономического развития республики, взаимодействие с татарстанским отделением КПРФ, в том числе в вопросах сохранения советского наследия, и ряд других актуальных тем.

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:11
    Поздравляем !
    Надеемся это поспособствует открытию новых производств в РТ !!!
    Ура !
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