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Медиапроект о Приволжье получит господдержку до 3 млн рублей

21:39, 25.08.2022
Медиапроект о Приволжье получит господдержку до 3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Медиапроект «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье», получит государственную поддержку до 3 млн рублей, проект представили на Международном детском культурном форуме.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова объявила, что главный приз и финансирование от Российского фонда культуры вручили Арсению Гайнуллину, который предложил реализовать цикл выпусков подростковых видеоблогов о том, что нужно увидеть и попробовать в Приволжье, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Любимова назвала одним из знаковых событий форума презентацию проектов по «Культурной инициативе» — проекты направлены на поддержку отрасли культуры и детского творчества.

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Маргарита Головатенко
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