К участию в Татарстанском нефтегазохимическом форуме впервые привлекли страны Африки

В этом году в Татарстанском нефтегазохимическом форуме примут участие делегации из стран Африки. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

— Привлекли впервые африканский континент к данному событию. Мы ожидаем, помимо всего прочего, посещение делегациями таких стран, как Алжир, Сенегал. Камерун впервые выставляется в выставочной зоне. Мы уверены, что выставка действительно станет интересной, в первую очередь для профессиональных участников, и все экспоненты смогут представить свои достижения широкому кругу потенциальных потребителей, в том числе зарубежных, — рассказал он.

Скриншот трансляции

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме — 2022 ожидают около 2 тысяч гостей, примет участие в его работе и президент Татарстана Рустам Минниханов. Список участников пока формируется и собирается, уточнил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.



В июне президент Татарстана Рустам Минниханов рассказывал, что на Татарстанский нефтегазохимический форум потратят 30 миллионов рублей, из которых 10 миллионов выделено бюджетом республики. Остальные 60% планируется собрать за счет участников.



В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет с 31 августа по 2 сентября. Минниханов призвал подготовить форум на высшем уровне, а руководителей компаний попросил принять активное участие в создании корпоративных экспозиций, чтобы «были видны перспективы развития».



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Татьяна Демина