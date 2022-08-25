В Волго-Вятском банке Сбербанка чаще стали оформлять потребительские кредиты онлайн

Среди жителей Приволжья растет популярность получения потребительского кредита в Сбербанке онлайн. Так, за первые 7 месяцев текущего года 77,4% клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка оформили потребительский кредит онлайн. Это на 11,7% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года — тогда этот показатель находился на уровне 65,7%.

Наибольшую динамику показали Пермский край (+15,1%), Марий Эл (+13,2%) и Чувашская Республика (13,1%). Самая высокая доля оформления потребительских кредитов онлайн по итогам 7 месяцев 2022 года зафиксирована в Нижегородской области — более 80% клиентов Сбербанка в регионе получили кредит, не посещая офиса банка.



Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы видим, что растет популярность онлайн-сервисов и сегодня благодаря постоянному развитию цифровых сервисов наши клиенты могут совершить в Сбербанк Онлайн (16+) практически любую операцию. Потребительские кредиты — один из таких продуктов, который можно оформить, не приходя в офис банка. И большинство наших клиентов пользуются такой возможностью, которая позволяет им значительно экономить время».

Напомним, что сейчас потребительский кредит можно оформить не только не выходя из дома, но еще и на комфортных условиях. Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам в рамках летней акции*, которая продлится до 3 октября 2022 г. По акции можно взять кредит по ставке 4,9% на первый месяц, если у клиента есть годовая подписка СберПрайм+ или под 5,9% на первый месяц, если такой подписки нет. Также ставка 4,9% доступна при рефинансировании кредитов других банков даже для клиентов без подписки. Это самая низкая ставка по потребительскому кредиту за последние 10 лет.

Дополнительно снижена минимальная базовая ставка в рамках акции на 1 п. п., и теперь она составляет 13,5%. Аналогичные условия доступны и по рефинансированию кредитов других банков.

Акционные условия доступны для кредитов от 300 тысяч рублей.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»