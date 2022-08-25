Жительница Челнов поскользнулась около дома, получила травму и отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей

Жительница Набережных Челнов через суд взыскала у управляющей компании в общей сложности полмиллиона рублей за травму, которую получила, поскользнувшись около дома, сказано на сайте горсуда.



Челнинка попала в больницу на 2 недели, перенесла операцию. Она до сих пор находится на стационарном лечении и не может работать.

Суд взыскал с ответчика более 264 тысяч рублей в счет компенсации утраченного заработка и еще 250 тысяч — за моральный вред. 9,8 тысячи рублей взысканы за лечение.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно педагог из Набережных Челнов смогла через суд добиться досрочной пенсии, в которой ей отказал Пенсионный фонд. В иске педагог указала, что в стаж ей не включили время, которое она находилась в командировках и учебных отпусках. Суд встал на сторону женщины.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко