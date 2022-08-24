В Казани пройдет мастер-класс «Как оценить эффективность бизнеса и найти точки роста»

В клубе предпринимателей Ак Барс Лабс пройдет практический мастер-класс «Как оценить эффективность бизнеса и найти точки роста» (18+). Мероприятие состоится 25 августа в 18 часов в офисе Ак Барс Банка «Лучше», ул. Право-Булачная, 51.



Спикер — Гузель Гибадуллина, финансовый директор с 10-летним опытом, управляющий партнер и соучредитель организации в области финансового консалтинга и аудита ООО «Гибадуллин и Партнеры».

На мастер-классе планируется:

разобраться в финансовых показателях и понять, как можно на них повлиять, чтобы увеличить прибыль;

обсудить ценообразование и юнит-экономику.

Кроме того, эксперт на основе реальных цифр проведет анализ и даст рекомендации для бизнеса, а также ответит на любые вопросы по теме финансов.

С собой можно взять финансовую отчетность компании в любом виде и ноутбук для расчетов.

Регистрация — по ссылке.

ПАО «АК БАРС» Банк

Партнерский материал