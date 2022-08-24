Рустам Минниханов поручил согласовать проект границ Билярска

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях региона. В ходе него глава республики поручил согласовать проект, обозначающий границы Билярска для сохранения его исторического облика.

Отмечается, что утверждение данного проекта даст возможность сохранить архитектурный облик города за счет согласования разрешительной документации в границах исторического поселения, а также позволит сохранить ценность элементов городского масштаба (предмет охраны).

В свою очередь, предметом охраны Билярска являются исторически ценные градоформирующие объекты, которых около 30 единиц. Среди них: здание историко-географического музея, Дом культуры по ул. Калинина,1, ряд жилых домов по ул. Красноармейской, Куйбышева, Кирова и другие.

— Я был в Билярске, сегодня без этого документа городу жить нельзя, он должен развиваться, — подчеркнул Минниханов.



Фото: пресс-служба президента РТ

Напомним, в прошлом году татарстанский проект культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в Билярске стал победителем на Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения». На его реализацию из федерального бюджета выделено более 56 миллионов рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин