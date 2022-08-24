В Татарстане за сутки выявили 138 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 138 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших на утро 24 августа достигло 155 929.

Госпитализировали еще 98 татарстанцев, сообщает федеральный оперштаб. 22 человека вылечились за минувшие сутки, всего — 150 660.

За сутки в республике не зарегистрировано случаев смерти от COVID-19. Всего от коронавируса в Татарстане скончались 1 999 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин