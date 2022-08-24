Портфель «зеленого» финансирования Волго-Вятского банка Сбербанка за полгода вырос более чем в 1,5 раза

В первом полугодии 2022 года в Волго-Вятском банке Сбербанка портфель «зеленого» финансирования вырос на 64% с начала года и составляет более 12 млрд рублей. Наибольший объем портфеля приходится на кредитование проектов, направленных на производство неканцерогенных технологических масел для шин и переработку руды с новой технологией газоочистки. Помимо химической и металлургической промышленности, Сбер активно финансирует проекты в области энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства и другие.

Согласно политике в области ESG и устойчивого развития, принятой в 2021 году, Сбер готов снижать процентную ставку, а также предоставлять отсрочку и льготные условия своим клиентам при выдаче зеленых и ESG-кредитов.

Петр Колтыпин, вице-Президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сегодня ESG-повестка для бизнеса является не только делом ответственного поведения, но и признаком устойчивого стабильного развития и прибыльности. Сбер активно поддерживает проекты, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, и мы рады, что наш портфель ответственного финансирования стабильно растет».

Также Сбер в 2022 г. запустил ряд новых ESG-сервисов для среднего и крупного бизнеса. Благодаря технологии искусственного интеллекта компании бесплатно могут провести ESG-самодиагностику, оценив состояние своих дел в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления, а также сравнить их с конкурентами. Также появился новый сервис «Зеленая цепочка поставок» (16+), помогающий крупным компаниям оценивать действующих и потенциальных поставщиков на предмет ESG-рисков, анализировать их с точки зрения соблюдения требований и принципов в области ESG.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»