В Мамадышском районе Татарстана открыли новую мусороперегрузочную станцию — видео

В Мамадышском районе Татарстана открыли новую мусороперегрузочную станцию — первые мусоровозы заедут на станцию в сентябре, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Станция будет обслуживать Мамадышский сельский район — здесь в 28 поселениях живут 40 тысяч человек, с каждого в год — по 400 килограммов отходов.

Полигон, на который свозили мусор со всего района, исчерпал свою мощность еще в 2015 году. Мусоровозам приходилось ездить в Елабужский район, а это — 50 километров туда и обратно. Теперь они будут доезжать только до перегрузочной станции.

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Маргарита Головатенко