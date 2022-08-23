В Заинском районе Татарстана после реконструкции открыли отдел полиции

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Заинском районе Татарстана после реконструкции открылся отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД по республике.



— Это важное событие не только для коллектива, но и для жителей района в целом, поскольку оно напрямую влияет на результативность работы полиции, повышает эффективность оперативно-служебной деятельности и в конечном итоге положительно сказывается на качестве жизни отдельных граждан, — обратился к личному составу отдела полиции премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Он отметил, что «обеспечение сотрудников правоохранительных органов хорошими условиями труда — одна из важнейших задач для органов власти».

В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин, временно исполняющий обязанности заместителя начальника ДТ МВД России полковник внутренней службы Дмитрий Долматов, глава Заинского района Разиф Каримов, а еще руководители правоохранительных органов Заинского района.

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Маргарита Головатенко