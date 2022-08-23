На острове-граде Свияжске посадят бор из трехсот кузбасских кедров

Фото: Максим Платонов (архив)

В парке Богородице-Успенского мужского монастыря на острове-граде Свияжске в Татарстане посадят кузбасский бор из 300 кедров по договору о сотрудничестве между регионами, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.



Машина с саженцами прибыла на остров-град сегодня. Кедрам по десять лет, высота каждого — чуть более метра. Деревья вырастили в школьном отделении Анжерского лесного питомника.

Договор о сотрудничестве подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Остров-град Свияжск сегодня — один из базовых туристических брендов Татарстана. Подробно о музее-заповеднике - в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко