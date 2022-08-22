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Завод по производству материнских планируют открыть плат в Иннополисе в 2023 году

23:15, 22.08.2022
Завод по производству материнских планируют открыть плат в Иннополисе в 2023 году
Фото: realnoevremya.ru

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис» в Татарстане уже в 2023 году может открыться завод по производству материнских плат, рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

По его словам, соответствующее решение принял сам инвестор — компания ICL. Однако с учетом постоянно меняющихся экономических и геополитических обстоятельств могут вноситься корректировки, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Предполагается, что на заводе смогут наладить производство материнских плат в объеме 300 тыс. изделий в год, с приростом до 1 млн изделий в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко
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