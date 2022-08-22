Волейболистки сборной Татарстана одержали четвертую победу подряд на Спартакиаде

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сборная Татарстана обыграла команду федеральной территории Сириус в матче четвертого тура женского волейбольного турнира Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов, сообщает ТАСС.



Игра завершилась со счетом 3-1 (25:17, 25:23, 14:25, 25:17) в пользу сборной республики. Сборная Татарстана одержала четыре победы в четырех матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Второе место — у Калининградской области (10 очков), тройку лидеров замыкает сборная Москвы (8 очков).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Изначально столица Татарстана рассчитывала на шесть стартов Спартакиады, но их количество увеличили до 11. В общем количестве Татарстан делегирует на Спартакиаду порядка 400 спортсменов, которые будут выступать в 33 видах спорта. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает подробности о стартах августа.

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Маргарита Головатенко