Члены Общественной палаты России оценили качество казанских домов — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Члены Общественной палаты России прибыли в Татарстан — делегация, в которой есть и маломобильные люди, ежегодно ездит по регионам, чтобы лично убедиться, насколько качественно строят и капитально ремонтируют дома, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сегодня у членов Общественной палаты возникли вопросы к планировке квартир сданного 2 года назад дома на улице Ильгама Шакирова в казанском «Салават купере», в который заедут жители города из аварийного жилья.

Проинспектировали ремонт пятиэтажки на улице Волгоградской — здесь появились прозрачные двери в подъезд, безбарьерный вход, раздельный сбор мусора, видеонаблюдение, площадки для подзарядки электрокаров и умный домофон.

В Татарстане в 162 многоквартирных домах работы по капремонту полностью завершились. На заключительной стадии находится капремонт в 210 многоквартирных домах. По данным «Фонда жилищно-коммунального хозяйства», сезонные работы выполнили на 84%, строительно-монтажные в целом — на 81%.



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Маргарита Головатенко