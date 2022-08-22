ФРП одобрил займы на реализацию проектов регионам, в том числе Татарстану

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил займы в размере 4,5 млрд рублей 11 регионам России, в том числе Татарстану, для реализации проектов по производству лекарств, ткани и предметов быта, сообщает ТАСС.



Экспертный совет ФРП одобрил 11 займов для проектов Московской, Тверской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Ярославской областей, Пермского края и Мордовии. Общий бюджет реализации проектов составит 11,2 млрд.

Займы для Татарстана, а также Подмосковья, Тверской, Белгородской и Брянской областей одобрили по флагманской программе фонда «Проекты развития». Направленность этих проектов — повышение локализации при выпуске предохранительных клапанов для систем теплоснабжения, производство трубопроводов и концевой арматуры для гражданских авиадвигателей, запуск отечественной линии порошковой окраски стальных трубчатых радиаторов, а еще увеличение выпуска стальных панельных радиаторов и увеличение производства кухонной мебели. По этому направлению объем займа превысил 1 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко