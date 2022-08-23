В Татарстане средний размер автокредита упал ниже миллиона рублей

В июле в Татарстане средний размер автокредита составил 960 788 рублей рублей. Это на 9,5% меньше, чем в предыдущем месяце — в июне он превышал 1 миллион, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру кредита на покупку машины Татарстан по итогам июля занял 27-ю строчку среди 30-регионов-лидеров по объемам автокредитования. Рейтинг замыкают другие регионы ПФО — Пермский край (915 532 рубля), Кировская область (877 209) и Удмуртия (827 706). В них, как и в Татарстане, средний размер автокредита снизился.

Список возглавила Москва, где в июле средний размер кредита на приобретение машины составил 1 755 192 рубля, уменьшившись по сравнению с июнем на 1,1%. В топ-5 также вошли Московская область, Санкт-Петербург, где размер не изменился, Ленинградская область и Краснодарский край.

В некоторых регионах средний размер автокредита в июле вырос. Заметнее всего в Омской области — на 9,2%, до 1 131 565 рублей. В Алтайском крае он увеличился на 6,2%, в Новосибирской области — на 2,3%, в Красноярском крае — на 1,9%, а в Ханты-Мансийском автономном округе — на 1,3%.

Фото: Роман Хасаев

— После некоторой стабилизации в мае — июне в июле средний чек выданных автокредитов вновь снизился, упав ниже уровня осени прошлого года. При этом небольшое снижение данного показателя было отмечено на фоне восстановления сегмента автокредитов в апреле — июле по отношению к «шоковому» марту, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в июле средний размер выданных автокредитов составил 1,19 миллиона рублей. По сравнению с июнем он уменьшился на 3,9%.



По данным НБКИ, в июле 2022 года жителям Татарстана выдали 2 353 кредита на покупку автомобиля. Это на 17,8% больше, чем за предыдущий месяц.



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Татьяна Демина