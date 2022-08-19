В Татарстане выросла выдача автокредитов

Фото: Максим Платонов

В июле этого года жители Татарстана взяли 2 353 кредита на покупку автомобиля. Это на 17,8% больше, чем за предыдущий месяц, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных в июле автокредитов Татарстана занял четвертое место среди 30 регионов-лидеров. В топ-3 попали Москва (2 965 кредитов на приобретение машины), Московская область (2 674) и Санкт-Петербург (2 408).

Заметнее всего выдача автокредитов среди 30 регионов-лидеров выросла в Кировской области — почти в два раза (+48,9%). В июле ее жители взяли 469 кредитов на приобретение машины.

Фото: realnoevremya.ru

— Существенный рост выдачи в мае — июле объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Стоит отметить, что в последнее время повысился и уровень одобрения заявок на автокредиты, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в июле россиянам выдали 46,8 тысячи автокредитов. Это на 16,1% больше, чем в июне.

Напомним, по данным НБКИ в Татарстане за первое полугодие 2022 года выдали автокредиты на 9,8 миллиарда рублей. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина