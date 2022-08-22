Айрат Гайнуллин, ГК «Колорит»: «Я остаюсь владельцем бренда, несмотря на смену учредителя»

Планов продавать бизнес нет

Как стало известно «Реальному времени», с прошлой недели у известной в Казани сети магазинов строительных материалов «Колорит» сменился учредитель — вместо руководителя и владельца компании Айрата Гайнуллина в статусе собственника теперь указан его заместитель Руслан Шакиров. Гайнуллин подтвердил информацию нашему изданию, но подчеркнул, что речи о продаже бизнеса не идет:

— Это чисто технический вопрос, поскольку сеть розничных магазинов юридически уже давно к «Колориту» не относится. Часть магазинов работают как юрлица, часть — как ИП. Продавать этот бизнес нет никаких планов, есть планы только по развитию.

— Владельцем бренда «Колорит» все равно остаюсь я, несмотря на смену учредителя. Наш бренд зарегистрирован очень давно, и планов по его смене никаких нет, я его просто перевел на себя. Раньше он принадлежал компании, а теперь принадлежит мне как частному лицу, — заверил владелец компании Айрат Гайнуллин.

С прошлого года к бизнесу подключился и сын владельца — Зиннур Гайнуллин, вместе они занимаются развитием сети. Как отметил в разговоре с корреспондентом издания бизнесмен, у него есть идеи по расширению географии присутствия и открытию строймаркетов «Колорит» в других городах республики (компания представлена магазинами сегмента DIY в Казани и Рыбной Слободе), но конкретных планов пока нет — все будет зависеть от рынка. «Пока мы видим возможности для развития в Казани, несмотря на большую конкуренцию. Считаю, что мы не все возможности еще исчерпали. Но мы видим, что наш формат «магазинов у дома» может работать в больших городах, там, где есть удачное месторасположение, где есть потребность в строймаркетах», отметил бизнесмен. По его оценке, компания работает в стабильной обстановке.



— Сейчас основной показатель для нас — проходимость, количество чеков, а не выручка, потому что цены пляшут. Есть магазины, которые прирастают, а есть и те, которые немного теряют покупателей по разным причинам. В частности, наш магазин в Залесном после того, как там открылся «Леруа Мерлен» в прошлом году, потерял часть покупателей. Тем не менее мы там работаем, магазин стабилен, хоть и потерял в выручке, но все же в плюсе, — сообщил Гайнуллин.

Фото: 2gis.ru

Татарстанская DIY-сеть из 12 магазинов

Компания «Колорит» на рынке стройматериалов столицы Татарстана появилась в декабре 1995 года. Сначала это была небольшая фирма, где работали всего два человека. Сегодня в сети 12 розничных магазинов формата «магазин у дома» с количеством сотрудников более 300 человек. Почти все маркеты в Казани и один — в Рыбной Слободе. В начале августа этого года еще один строймаркет сети открылся в Кировском районе Казани.

На своем сайте компания сообщает, что среди ее клиентов «крупные строительные организации, государственные органы власти, муниципалитеты, сети DIY федерального и регионального значения, индивидуальные предприниматели». Согласно открытым данным, фирма выступала поставщиком стройматериалов в госконтрактах на общую сумму 1,8 млн рублей для предприятий Нижнекамска, Казани и Нижнего Новгорода. В прошлом году выручка компании составила 36,2 млн рублей, чистая прибыль — 6,1 млн. Самым успешным для сети был 2014 год, когда ее оборот достиг почти миллиарда рублей (916 млн).

Основным видом деятельности компании указана «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», плюс 24 дополнительных, в том числе торговля различными строительными и лакокрасочными материалами. Как писало «Реальное время», Айрат Гайнуллин и ООО «Колорит» в 2015 году вошли в рейтинг владельцев самых дорогих бизнес-центров Казани — фирма является правообладателем БЦ «Авангард» на ул. В. Кулагина, 10.



Фото: yandex.ru

Основатель компании Айрат Гайнуллин в 2016 году стал и ее генеральным директором и управлял фирмой до января текущего года. Тогда же новым руководителем стал Руслан Шакиров — заместитель гендиректора по техническим вопросам. По данным из открытых источников, Айрат Гайнуллин — совладелец еще семи компаний. Общая стоимость активов бизнесмена в прошлом году оценивалась в 237 млн рублей. Также с декабря 2020 года предприниматель является правообладателем товарного знака «Колорит».

Ангелина Панченко