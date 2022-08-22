В Татарстане зарегистрировали пять случаев менингококковой инфекции

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за семь месяцев этого года выявили пять случаев менингококковой инфекции. За январь — июль 2021-го заболевших не было, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Первые симптомы заражения — озноб, температура и общая слабость. У инфицированного появляется боль в горле, сухой кашель, заложенность носа. У некоторых могут быть скудные слизисто-гнойные выделения из носа.

Если менингококк попадет в кровь, появится боль в мышцах и суставах и сильная головная боль. Периодически может быть рвота. Через 6—18 часов на теле проявляется сыпь неправильной звездчатой формы. При поражении оболочек головного мозга температура резко повышается до 38—40оС, головная боль становится нестерпимой, возникает повторная рвота. Генерализованные формы инфекции могут привести к летальному исходу, предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2019 году в Татарстане заболеваемость менингококковой инфекцией сократилась на 43%. В то же время в 4,3 раза выросла заболеваемость коклюшем.

Менингококковая инфекция может привести к летальном исходу. Так, в 2019-м в Башкирии от нее умерла 8-летняя девочка.

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Татьяна Демина