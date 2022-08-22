В Татарстане может появиться производство медицинских перчаток

Татарстан готов стать партнером СИБУРа в масштабировании импортозамещающего производства медицинских перчаток из латекса объемом в 2,6 млрд штук в год. Объем необходимого сырья оценивается в 48 тысяч тонн в год. Об этом сегодня заявил президент РТ Рустам Минниханов на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в ответ на предложение члена правления российской нефтегазохимической компании, управляющего директора Дарьи Борисовой развернуть производственные мощности по выпуску латекса в регионе.

— Все медицинские перчатки, которые используются в России, сегодня завозятся по импорту. Ниша большая с точки зрения объема и суммарного объема заработка. В РФ до пандемии не было ни производства латекса, ни производства перчаток. Это все импорт из Азии, которая является мировым лидером в производстве перчаток, — заявила она.

В настоящее время СИБУР завершает разработку технологии, запустив опытное производство в Красноярске. Правда, его объемы выпуска небольшие, 3—3,5 тыс. тонн, тогда как общий спрос оценивается в 50 тысяч тонн для России.

Борисова предложила рассмотреть возможность масштабирования выпуска в Татарстане. Она отметила, что республика могла бы стать региональным чемпионом в производстве перчаток.

Сейчас СИБУР инвестировал в разработку первичной затравочной технологии, завершены испытания в лаборатории. Цель — сделать технологию производства латекса более производительной и низкозатратной, чем та, которая есть в Красноярске. Но для импортозамещения не хватает партнера, который будет готов инвестировать в производство перчаток. Управляющий директор СИБУРа предупредила, что будут сложности: «путь непростой, так как в РФ не делалось ни того [латекса], ни другого [перчаток]».

Фото: tatarstan.ru

— Путь тернистый, мы вышли на целевые показатели не так быстро, как планировали. Еще не завершили разработку, пройдена треть пути или 40%, — уточнила она.

— Эта задача — стратегическая. Я готов работать с федеральным правительством и вместе с вами отстаивать федеральные проекты, двигать шаг за шагом, — заверил президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, Татарстан готов предложить площадки для размещения производства в разных районах республики. Так, в Казани это могут быть технопарк ОАО «Химград» или ПАО «Казаньоргсинтез», в Елабуге — ОЭЗ «Алабуга», площадки в Нижнекамске.

— Наверно, нам пора создавать какие-то индустриальные парки и технопарки, куда могли бы прийти те, кто хочет заняться этим, например, ОЭЗ «Алабуга», есть «Химград», — отметил он.

Минниханов поручил создать рабочую группу для разработки дорожной карты проекта.

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Луиза Игнатьева