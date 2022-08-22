За 2021 год в Татарстане образование производственных отходов снизилось на 8,1%

По итогам 2021 года по сравнению с 2020-м в Татарстане образование отходов снизилось на 8,1%. В 2020-м выработка токсичных остатков составляла 4,2 миллиона тонн, в 2021 году — 3,8 миллиона тонн. Об этом сообщает аналитическая служба FinExpertixa.

При этом по России наблюдается абсолютно противоположная тенденция. За тот же период количество тонн производственных отходов увеличилось на 21,5%. В 2021 году российские предприятия сгенерировали рекордный с 2002 года объем отходов — 8,45 млрд тонн.

Почти 60% отходов, произведенных за 2021 год, приходится на долю угольной отрасли (5 млрд тонн). Добыча металлических руд выработала около 28,4% от общего количества токсичных остатков — 2,4 млрд тонн.



Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году больший относительный прирост производства промышленных отходов наблюдается в Тыве. Здесь он составил 643%. На втором месте в антирейтинге находится Ямало-Ненецкий округ. Прирост равен 286,1%. В Ростовской же области отходов в 2021 году выработали на 277,9% больше, чем в 2020.

В топе регионов с максимальным сокращением отходов первое место занял Камчатский край. Количество промышленного мусора в регионе в 2021 уменьшилось на 94,4%. Процент ниже зафиксирован в Калмыкии — 64,4%. Дагестан с сокращением отходов на 63% занял третье место в рейтинге.

Что касается бытовых отходов, Татарстан оказался на третьем месте в топе регионов России, в которых количество ликвидированных свалок в 2021 году превысило число вновь появившихся. В республике за прошедший год количество незаконных мест складирования отходов сократилось на 173.

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Елизавета Пуншева