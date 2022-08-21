В машину Дарьи Дугиной заложили около 400 грамм тротила

В машину убитой сегодня ночью журналистки и политолога Дарьи Дугиной заложили около 400 грамм тротила, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Этой ночью на трассе в Подмосковье она погибла в результате взрыва.

В Следственном комитете России уже заявили, что это было заказное и спланированное заранее убийство, неясной остается только ее цель — Дарья или известный российский философ Александр Дугин, который приехал на фестиваль «Традиция» с лекцией как раз на взорванном автомобиле.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин практически сразу после трагедии завил, что к этому причастны террористы украинского режима, однако в офисе президента Украины любые связи с этой трагедией отрицают.

Не исключает возможное отсутствие украинского следа и политолог Сергей Марков, который считает именно Александра Дугина первоначальной целью убийства. Хотя он и ставит СБУ или разведку Украины на первые места среди возможных заказчиков, он также называет еще двух возможных подозреваемых: криминальные круги из-за возможного личного конфликта или антитурецкие организации из-за личной позиции Дугина.

Сам российский философ после гибели своей дочери оказался в больнице. Причины госпитализации кроются не в самом взрыве, ведь его в машине не было.

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Артем Гафаров