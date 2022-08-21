Брошенные предприятия Херсонской области передадут всем желающим бизнесменам

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев сегодня утвердил порядок дальнейшего развития брошенных украинской стороной предприятий в регионе. Сначала их оформят на государственный баланс, а затем станут передавать под управление всем желающим бизнесменам.

Такое решение позволит сохранить предприятия и рабочие места, а также сохранит зарплаты рабочим, которые оказались в подвешенном состоянии после того, как Украина бросила бизнес в Херсонской области.



— Все предприятия Херсонской области должны работать, а люди — получать зарплату. Правительством Херсонской области принят порядок определения бесхозными и передачи их на баланс правительства с последующей передачей под внешнее управление всем желающим и кого мы посчитаем достойными их управления, — сказал Елисеев.

Фото: mpt.tatarstan.ru (Тимур Саматов на фото — слева)

Напомним, что Татарстан оказался среди регионов России, которые принимают наиболее активное участие в восстановлении освобожденных украинских регионов и территории Донецкой и Луганской народных республик. Так, например, в конце июля стало известно, что республика взяла под шефство Лисичанск (ЛНР), а накануне заместитель главы Минпромторга Татарстана Тимур Саматов возглавил аналогичное ведомство в Луганской рсепублике.

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Артем Гафаров