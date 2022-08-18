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В Казани до конца октября ограничат движение по улице Гагарина

13:40, 18.08.2022
В Казани до конца октября ограничат движение по улице Гагарина
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани ограничат движение транспорта по улице Гагарина. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С завтрашнего дня, 19 августа, поэтапно ограничат движение на участке от ул.Короленко до ул.Ярослава Гашека. Ограничение будет действовать до 31 октября. Это связано с ремонтом дороги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С сегодняшнего дня в столице Татарстана ограничили движение по улице Мулланура Вахитова до сентября. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

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Татьяна Леухина
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