В Казани до конца октября ограничат движение по улице Гагарина

В Казани ограничат движение транспорта по улице Гагарина. Об этом сообщается на сайте мэрии города.



С завтрашнего дня, 19 августа, поэтапно ограничат движение на участке от ул.Короленко до ул.Ярослава Гашека. Ограничение будет действовать до 31 октября. Это связано с ремонтом дороги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С сегодняшнего дня в столице Татарстана ограничили движение по улице Мулланура Вахитова до сентября. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.



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Татьяна Леухина