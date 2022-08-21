В субботу в Казани произошло 98 ДТП — в них пострадали 4 человека

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Казани произошло 98 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Об этом сообщает городское управление ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что два человека получили травмы в результате падения в общественном транспорте, еще один человека пострадал в результате наезда на стоящий автомобиль, также в столице Татарстана сбили одного пешехода.

Кроме того, в городе задержали 14 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. В отделы полиции города доставили двух человек, которых подозревают в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, накануне в Госавтоинспекции Татарстана отметили сокращение числа детского травматизма на дорогах республики. По сравнению с прошлым годом в Татарстане количество таких происшествий снизилось на 25 фактов. На 44 меньше раненых детей, погибших меньше на два ребенка.

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Артем Гафаров