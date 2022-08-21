Владимир Рогов: у Украины не осталось способов удержать внимание Запада кроме ядерных провокаций

Член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал практически все ресурсы для удержания внимания Запада. Все, что у него осталось — провокации на Запорожской АЭС и ядерный терроризм, поделился Рогов с ТАСС.

По его словам, потеря внимания Западом приводит к тому, что Украине оказывают меньше помощи для продолжения боевых действий в ходе российской специальной военной операции.

— Единственное, чем сейчас получается привлекать внимание, — это именно ядерным терроризмом, ядерным шантажом. Провокация на АЭС улучшила бы позиции Зеленского, дала бы шанс продлить возможность быть во главе данных территорий, — заявил Рогов.

Фото: wikipedia.org

Напомним, Украина продолжает угрожать собственной стране и всему миру новой ядерной катастрофой, продолжая устраивать провокации на территории Запорожской АЭС. Так, например, по словам Рогова, 14 августа ВСУ обстреляли город Энергодар и местную ТЭС (тепловую электростанцию). По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов.



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Артем Гафаров