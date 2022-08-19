Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения в «квазиплановом» режиме

В России разрабатывают новую модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перевод ряда отраслей в «квазиплан». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.



Этот режим планируется распространить на судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования. Новую модель могут запустить уже этой осенью.



Согласно предлагаемой модели, государство будет регулировать потребление зарубежного сырья, необходимого для российских производителей. Она будет выстроена следующим образом: власти проведут опрос потребителей иностранных материалов и комплектующих, серийного производства которых пока нет в России. За основу будет взят список таких позиций, разработанный Минпромторгом еще до начала спецоперации на Украине. В перечне указано более двух тысяч наименований. По итогам опроса государство решит, сколько производителей и в каком объеме готовы покупать продукцию. Затем правительство найдет площадки, которые смогут ее произвести, и если удастся это сделать, определит доступные потребителям привилегии и льготы.

В начале августа Минпромторг России заявлял, что все важные комплектующие, необходимые для металлургического производства в стране, уже заменили аналогами. Продукция отечественных заводов востребована и на зарубежных рынках.



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Татьяна Леухина