В Татарстане пройдет выездное совещание по вопросам строительства М-12

Фото: Луиза Игнатьева

Сегодня в Татарстане состоится выездное совещание по вопросам строительства трассы М-12. Оно пройдет под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Площадкой проведения совещания выбран штаб строительства моста через Волгу в Боровом Матюшино в Лаишевском районе. На место уже прибыли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает с места событий корреспондент «Реального времени».

Фото: Луиза Игнатьева

Фото: Луиза Игнатьева

Напомним, общая протяженность трассы строящейся трассы М-12 — 810 км. Из них 142 км пройдут в Татарстане — часть 7-го этапа и полностью 8-й этап. Протяженность моста через Волгу — 3,3 км.

Фото: Луиза Игнатьева

Сейчас в строительстве объекта задействованы 28 тысяч человек и 8 тысяч единиц техники. На 500 из 810 километров уложены слои асфальтобетона. Завершается устройство опор мостов и путепроводов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Луиза Игнатьева, Татьяна Демина