В Татарстане пройдет выездное совещание по вопросам строительства М-12
Сегодня в Татарстане состоится выездное совещание по вопросам строительства трассы М-12. Оно пройдет под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Площадкой проведения совещания выбран штаб строительства моста через Волгу в Боровом Матюшино в Лаишевском районе. На место уже прибыли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает с места событий корреспондент «Реального времени».
Напомним, общая протяженность трассы строящейся трассы М-12 — 810 км. Из них 142 км пройдут в Татарстане — часть 7-го этапа и полностью 8-й этап. Протяженность моста через Волгу — 3,3 км.
Сейчас в строительстве объекта задействованы 28 тысяч человек и 8 тысяч единиц техники. На 500 из 810 километров уложены слои асфальтобетона. Завершается устройство опор мостов и путепроводов.
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