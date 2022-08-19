В Казани стартует суд над гаишником, обвиняемым в массовой «продаже» водительских прав

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова (на снимке - Сиразетдинов)

Сегодня в Приволжском суде Казани намечено первое заседание по уголовному делу о масштабной фальсификации в экзаменационном отделе ГИБДД УВД Казани. По данным следствия, под видом обмена водительские права незаконно получил 81 человек. В содействии им обвиняют бывшего инспектора отдела Шамиля Бикушева и его знакомого Ильнура Сиразетдинова, передает с места журналист «Реального времени».



Бикушеву инкриминируют 81 эпизод служебного подлога и столько же фактов злоупотребления полномочиями, а также — получение 28 взяток. Сиразетдинову — посредничество в 15 взятках. Вину они не признают. Впрочем, силовикам удалось отследить переводы денежных средств от предполагаемого посредника родне взяткополучателя, а еще — получить показания самих взяткодателей. Следователи считают, что посредников в этой схеме было несколько.

Бывший инспектор Бикушев

Ожидается, что сегодня на заседании будет решаться вопрос по продлению меры пресечения фигурантам. Сиразетдинов находится под стражей, у Бикушева — запрет определенных действий.

По версии СК, в 2019—2020 годах обвиняемый инспектор за взятки незаконно выдавал гражданам водительские удостоверения. Для этого вносил в информационную систему ложные сведения об утере либо краже документов, после чего производил их «замену», попутно открывая гражданам право на управление транспортными средствами дополнительных категорий без обучения и сдачи госэкзаменов.

Деятельность незаконных «торговцев» правами выявили сотрудники контрольно-ревизионного отдела УГИБДД и службы собственной безопасности МВД по Татарстану. После чего полиция поделилась материалами со следствием, а все незаконно выданные удостоверения были аннулированы.

Как удалось выяснить «Реальному времени», такие удостоверения были обнаружены и у самих обвиняемых.

В деле фигурируют суммы незаконных вознаграждений от 10 до 100 тысяч рублей. Их общий размер силовики оценили в 1,5 млн рублей, сообщал ранее старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.