В Высокогорском районе Татарстана намолотили почти 39 тысяч тонн зерна — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

В Высокогорском районе Татарстана намолотили почти 39 тысяч тонн зерна, средняя урожайность — 31 центнер с гектара. Убрано 47 процентов площадей, сообщили президенту республики Рустаму Минниханову на встрече на полях ЗАО «Бирюли», в которой принимали участие механизаторы, занятые в уборке, главы сельских поселений, руководители хозяйств и инвесторы района, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Президенту Татарстана доложили, что в Высокогорском районе насчитывается 13,4 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС) — число сократилось по сравнению с прошлым годом, хотя и незначительно. В личных подсобных хозяйствах также отмечается снижение количества КРС.

Минниханов отметил, что особое внимание следует уделить заготовке кормов и создать кормоцентры, а еще задуматься о создании новых производств, индустриальных парков. Людям необходимы новые рабочие места, чтобы местным жителям не приходилось ежедневно ездить на работу в город.

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Маргарита Головатенко